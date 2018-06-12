Çavuşoğlu: FBİ, FETÖ Hakkında Soruşturma Başlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün belası gerçeğini görmeye başladığını belirterek '"Aynı şey Amerika için de geçerlidir. Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı. Amerika'daki ihlalleri, vergiden vize kaçakçılığına kadar her tülü ihlalleri görmeye başladılar ve ciddi bir soruşturma olduğunu Dışişleri Bakanı bana söyledi. İade konusunda da var gücümüzle çalışıyoruz. Bir komisyon kurduk. ABD bu sorunları taca atamaz. Tıpkı Münbiç meselesinde de olduğu gibi. Münbiç'te oturduk yol haritasında uzlaştık. Burada YPG'li PKK'lı teröristleri çıkaracağız ve gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Ama sadece Münbiç'ten gitmeleri yetmez. Rakka'dan da göndereceğiz. Oldukları her yerden onları temizleyeceğiz. Sınırımızın karşısında bizim teröristlere tahammülümüz olamaz. Kandil'de de Kuzey Irak'ta da gerekeni yapıyoruz. Tertemiz yapacağımız sürece kadar tüm güçlerimizle peşlerini bırakmayacağız. Tertemiz olana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, partisinin Antalya'nın Alanya ilçesinde seçim ofisi açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına hemşerileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek söyledi. Çavuşoğlu, yatırımlara sadece Alanya ve Antalya'da değil Türkiye'nin her noktasında devam edeceklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Biz bunları yaparken, diğer adaylar ne diyor? 'Yaptırmayız, yıkarız' çöpe atarız, ne gerek var, yurt dışında, ne işimiz var, Misakı Milli sınırları içinde kalalım, başkaları ne emrederse onu yapalım, gül gibi kıt kanat geçinelim' diyorlar. Bu seçim 'Yapacağız' diyenlerle 'Yıkacağız' diyenlerin arasında geçecek bir seçimdir. Bu seçim terörle mücadele edenlerle, teröristleri hapishaneden çıkarmak isteyenler arasında bir seçimdir. Bu seçim Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçimidir. Türkiye'mizin 2 asır sonrasını dizayn edecek bir seçimdir. Bu seçim basit bir seçim değildir. Bu seçim 1950'de çok partili siyasi döneme geçtikten sonraki siyasi anlamda önemli bir seçimdir. Yeni bir sistem geliyor, bu seçimle" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyümesi noktasında rahatsız olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bizden neden rahatsızlar, çünkü herkes sussa Kudüs davasında Türkiye susmaz. Türk milleti susmaz, Recep Tayyip Erdoğan susmaz. Zalimlere karşı 'Sen zalimsin' diyebilen, 'Belki sen büyüksün ama sen beni baskı altına alamazsın, senden korkmuyorum' diyen bir lider var. Dünya 5'ten de büyüktür, diyen bir lider var. Çünkü artık Türkiye olarak kimsenin karşısında boynu bükük durmuyoruz. Önümüze çıkan engelleri aştıkça nasıl bir millet olduğumuzu hatırlamaya başladık. Bir taraftan kalkınma, büyüme, dik duruş, diğer taraftan da zorluklar çıktıkça ve zorlukları aştıkça da nasıl bir millet olduğumuz hatırlamaya başlamamız. Kendimize olan güvenimiz gelmeye başladı. Bundan da rahatsız oluyorlar" şeklinde konuştu.