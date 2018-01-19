Canlı Yayında Açıkladı! 'Diyanete 6 Bin Kişi Daha Alınacak'

Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Bin Personel Daha Alacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş TVNEt canlı yayınında DİB'in personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla çalışan imamlarının da olduğunun hatırlatılması üzerine, 6 bin imam kadrosu daha olduğunu, İŞKUR üzerinden sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin de bu kadrolar için başvuru yapabileceğini söyledi.

Prof Dr. Ali Erbaş : "6 bin imam kadrosu için 18 bin kişiyi sınava çağıracağız. İŞKUR üzerinden görevlendirilen kardeşlerimiz buraya müracaat etmişlerdir inşallah. Eğer müracaat etmişlerse, kazanırlarsa onlar sözleşmeli imam olarak göreve başlayacaklar. Bu geçici değil, sözleşmeli diyoruz ama daimi sözleşmeli. Dolayısıyla böyle bir imkanı devletimiz bize sağladı. Ben buradan şükranlarımı arz ediyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, 2018 yılının sonuna doğru 6 bin kişi daha inşallah alacağız. Eksiğimiz kalmayacak, kadrolarımızı dolduracağız" dedi.

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