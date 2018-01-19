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Canlı Yayında Açıkladı! 'Diyanete 6 Bin Kişi Daha Alınacak'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.  Ali Erbaş TVNEt canlı yayınında DİB'in personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  DİB 2018 personel alımı haberleri ve çok daha fazlası kpsscafe adresinde.

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Canlı Yayında Açıkladı! 'Diyanete 6 Bin Kişi Daha Alınacak'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.  Ali Erbaş TVNEt canlı yayınında DİB'in personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  DİB 2018 personel alımı haberleri ve çok daha fazlası kpsscafe adresinde.

19 Ocak 2018 Cuma 11:57
Canlı Yayında Açıkladı! 'Diyanete 6 Bin Kişi Daha Alınacak'

Diyanet İşleri Başkanlığı 6 Bin Personel Daha Alacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.  Ali Erbaş TVNEt canlı yayınında DİB'in personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla çalışan imamlarının da olduğunun hatırlatılması üzerine, 6 bin imam kadrosu daha olduğunu, İŞKUR üzerinden sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin de bu kadrolar için başvuru yapabileceğini söyledi.

Prof Dr. Ali Erbaş : "6 bin imam kadrosu için 18 bin kişiyi sınava çağıracağız. İŞKUR üzerinden görevlendirilen kardeşlerimiz buraya müracaat etmişlerdir inşallah. Eğer müracaat etmişlerse, kazanırlarsa onlar sözleşmeli imam olarak göreve başlayacaklar. Bu geçici değil, sözleşmeli diyoruz ama daimi sözleşmeli. Dolayısıyla böyle bir imkanı devletimiz bize sağladı. Ben buradan şükranlarımı arz ediyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, 2018 yılının sonuna doğru 6 bin kişi daha inşallah alacağız. Eksiğimiz kalmayacak, kadrolarımızı dolduracağız" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
DiyanetDiyanet İşleri BaşkanlığıDib Personel Alımı
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Bursalı 2 saat önce

6000 alım 2016 kpss ile mi olacak yoksa 2018 kpss den sonra mı bazı sitelerde 2018 kpss den sonra alım olacak diye haber yapan var lütfen bu konuda net bir cevap verir misiniz

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