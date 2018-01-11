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Çankırı Valisi'nin Eşi için 'Ahenkli' Atama Kararı 'İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Oldu'

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atandı.  Aktaş'ın Akdeniz ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürllüğünde görev yapan eşi Seval Aktaş, eş durumu tayiniyle Çankırı Kızılırmak Ortaokuluna geldi.

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Çankırı Valisi'nin Eşi için 'Ahenkli' Atama Kararı 'İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Oldu'

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atandı.  Aktaş'ın Akdeniz ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürllüğünde görev yapan eşi Seval Aktaş, eş durumu tayiniyle Çankırı Kızılırmak Ortaokuluna geldi.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:02
Çankırı Valisi'nin Eşi için 'Ahenkli' Atama Kararı 'İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Oldu'

Çankırı Valisi'nin Eşi için 'Ahenkli' Atama Kararı 'İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Oldu'

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atandı.  Aktaş'ın Akdeniz ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürllüğünde görev yapan eşi Seval Aktaş, eş durumu tayiniyle Çankırı Kızılırmak Ortaokuluna geldi.

Buradan da bir kaç gün içinde ikinci kez il dışı tayin hakkı çıkması üzerine aktaş yeniden başvuru yaptı. Bu seferde tayini Çankırı Mareşal Çakmak Ortaokuluna çıktı. Aktaşi kısa bir süre sonra görevlendirmeyle Şehit Yahya Çoşkuner Ortaokuluna müdür olarak atandı. Burada bir gün çalıştıktan sonraysa Eylül ayında Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına getirildi.

Atamayla ilgili Hürriyet'e konuşan Vali Aktaş, "Çankırı'ya geldiğimizde bir okula görevlendirmeyle ataması yapıldı. Vali eşi olduğu için okulda görev yapması doğru değil diye düşündüm. Meslektaşları ve çalışanlar 'vali eşi geldi' düşüncesiyle tedirgin oldular. Eşim akşam eve geldiğinde tedirginliği anlattı. Devam etmek istemesine rağmen, 'Sakın orada devam etme. Seni oradan alacağım' dedim. Okuldaki ahengi bozar diye endişe ettim ve hızlı bir karar verdik. Eşime haksızlık yapıyorlar." dedi. Seval Aktaş ise atamayla ilgili , "Çocuklarla iç içe olmak istediğim için o okulu istemiştim ancak arkadaşlarımın tedirginliği beni yordu. Bir gün kalıp çalışamadığım için o okulu şimdi kendime kardeş okul yaptım. 25 yıldır bu işe emek verdim. MEB'in her kademesinde çalıştım, idarecilik yaptım. Yeterli ve donanımlı bir insanım. Bu görevi hak edecek bir insanım. Hiçbir zaman eşimin makamını kullanmadım" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: HÜRRİYET

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.01.2018 17:42
Anahtar Kelimeler:
çankırı Valisiçankırı Valisi Ahenk
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NEŞE ÖZCAN 3 saat önce

Bu atamayı hak edecek 1 insan varmış o da gel gör ki vali karısıymış azizim

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