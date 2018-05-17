Çankırı'da Kahreden Kaza! 4 Kardeş'ten 3'ü Öldü, 1'i Ağır Yaralı

Birol Altuntaş yönetimindeki otomobil, henüz öğrenilemeyen bir sebeple sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Birol Altuntaş , Erol Altuntaş, ve Engin Altuntaş isimli kardeşler hayatını kaybederken, Şenol Altuntaş ise ağır yaralandı.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Bugün sabah saatlerinde Gümüşhane'den İstanbul yönüne seyahat halindeki araç, henüz öğrenilemeyen bir sebeple şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kardeş hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şenol Altuntaş'a ilk müdaheleyi burada yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan genç adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Birol Altuntaş ile ağabeyleri 34 yaşındaki Erol Altuntaş ve 38 yaşındaki Engin Altuntaş isimli kardeşlerin cansız bedenleri Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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