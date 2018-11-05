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Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale'ye bağlı Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değiştirdiği esnada buhar kazanında sıkışma yaşanması sebebiyle patlama meydana geldi. Olayda, Ferdi Mutlu isimli işçi yaşamını yitirirken Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı.

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale'ye bağlı Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değiştirdiği esnada buhar kazanında sıkışma yaşanması sebebiyle patlama meydana geldi. Olayda, Ferdi Mutlu isimli işçi yaşamını yitirirken Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:25
Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale'ye bağlı Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde işçilerin conta değiştirdiği esnada buhar kazanında sıkışma yaşanması sebebiyle patlama meydana geldi. Olayda, Ferdi Mutlu isimli işçi yaşamını yitirirken Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı.

Bölgeden gelen ve ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, akşam saatlerinde termik santralde meydana gelen patlama sebebiyle ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Santralde kaç kişinin bulunduğu ve patlamanın büyüklüğüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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