Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çanakkale'de göçmen teknesi battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşılan fiber teknenin batması sonucu 3 kadın ve 1 bebek öldü, kayıp bir kişi ise aranıyor.

Çanakkale'de göçmen teknesi battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşılan fiber teknenin batması sonucu 3 kadın ve 1 bebek öldü, kayıp bir kişi ise aranıyor.

26 Mart 2019 Salı 07:51
Çanakkale'de göçmen teknesi battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp

Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden Ege Denizi'ne açıldı.

İran ve Afganistan uyruklu 15 kişiyi taşıyan fiber tekne bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Bölgede devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri durumu fark ederek müdahalede bulundu.

Teknede bulunan düzensiz göçmenlerden 4'ünün cesetlerine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen bir kişinin bulunması için sahil güvenlik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Cesetlerin 3'ünün kadınlara, birinin ise bir bebeğe ait olduğu öğrenildi.

Sağ kurtarılan 10 kişi Ayvacık ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Son Güncelleme: 26.03.2019 20:19
Anahtar Kelimeler:
çanakkale göçmen teknesi battı kişi yaşamını yitirdi kişi kayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak
Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak
Bakan Soylu açıkladı: Açığa alınacaklar
Bakan Soylu açıkladı: Açığa alınacaklar
14 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...
14 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim