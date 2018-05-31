Çanakkale'de 'Sözde Öğretmen' Skandalı! Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp...

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ingilizce öğretmeni Gülsüm U isimli şahsın , 6'ıncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre K'nın saçına toka takıp diğer öğrencilerin karşısına çıkararak teşhir ettiği ortaya çıktı.

Görüntülerde arkadaşlarının karşısında mahçup düşen ve öğretmenin arkasına saklanmaya çalışan öğrencinin durumu izleyenlere 'böyle öğretmen olmaz olsun' dedirtti. 30 Mart'ta gerçekleştiği öğrenilen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaştı. Sabah ders öncesi okul bahçesinde oynayan 6. sınıf öğrencisi Emre K'yı yanına çağıran sözde öğretmen burada öğrencinin saçının önündeki hafif uzunluğu eliyle çektikten sonra toka çıkarıp taktı.

Olayı anlatan Emre K, "Biz arkadaşlarımızla okulun bahçesinde voleybol oynuyorduk. Gülsüm Hoca, 'Buraya gel' diyerek yanına çağırdı. Saçımın önüne toka taktı. Ardından okul müdürümüzün konuşma yaptığı yere götürdü. 5 dakika sonra müdür yardımcımız Taner Hocamız geldi. Gülsüm Hoca, 'Artık saçı uzun olanlara böyle yapacağız' dedi. Saçım tokalıyken arkadaşlarım yanıma geldi. Benimle alay ettiler. Dalga geçtiler. Ben yerime geçmeye çalışırken, Gülsüm Hoca beni tuttu" dedi.