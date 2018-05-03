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Çanakkale'de Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen 4.3. büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'dan bilgilendirme geldi.

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Çanakkale'de Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen 4.3. büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'dan bilgilendirme geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:01
Çanakkale'de Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Çanakkale'de 05.04'te korkutan sarrsıntı. Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen 4.3. büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'dan bilgilendirme geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Çan ilçesi merkez üslü depremin 4,3 büyüklüğünde gerçekleştiği bildirildi.

Çanakkale merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra Balıkesir ve Bursa'dan da hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtiliyor.

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