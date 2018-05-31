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Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü : Her Evden Sadece Bir Kişi İşe Alınacak!

Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce noter huzurunda gerçekleştirilen kuralarda aynı haneden birden fazla kişi belirlenmiş olsa bile sadece bir kişinin faydalanabişleceği belirtildi.

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Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü : Her Evden Sadece Bir Kişi İşe Alınacak!

Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce noter huzurunda gerçekleştirilen kuralarda aynı haneden birden fazla kişi belirlenmiş olsa bile sadece bir kişinin faydalanabişleceği belirtildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 13:33
Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü : Her Evden Sadece Bir Kişi İşe Alınacak!

Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce noter huzurunda gerçekleştirilen kuralarda aynı haneden birden fazla kişi belirlenmiş olsa bile sadece bir kişinin faydalanabişleceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, her aileden bir kişinin işe alınacağı, il genelinde istihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılması maksadıyla TYP çerçevesinde 3 bin 250 kişinin istrihdam edileceği bildirildi.

Resmi duyuruda, "Program başvuruları 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınmış olup, başvuran vatandaşlarımız arasından 21-22 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Noter Kurası Yöntemi ile katılımcılar belirlenmiştir. Kura sonucu belirlenen vatandaşlarımız, 1 Haziran 2018 itibariyle istihdam edilecek olup kamu kurum ve kuruluşlarında çevre temizliği, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarında görev alacaklardır. İlgili mevzuat çerçevesinde söz konusu TYP Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilecektir. Gerçekleştirilen kuralarda aynı haneden birden fazla kişi belirlenmiş olsa dahi yalnızca bir kişi faydalanabilecektir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları açısından başvuru yaptıkları kuruma durumlarını bildirmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 31.05.2018 13:40
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çalışma Ve Iş Kurumuçalışma Ve Iş Kurumu Müdürlüğü
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