Çalışma Bakanı'ndan Kadrolu Kamu Personeli Alımlarıyla İlgili Flaş Açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu , Başbakan Binali Yıldırım'ın kamudaki personelin sözleşmeli olması gerektiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Jülide Sarıeroğlu 'Başbakanımız şahsi fikrini söyledi' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Her alanda çalışmalarımıza devam edeceğimiz, emeklilerle, çiftçilerle ilgili, işçilerle alakalı, kamu görevlilerimizle ilgili. Son dönemlerde bazı tartışmalar var, memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye. Sn. Başbakanımız bir televizyon programına katılmıştı, sorulan bir soru üzerine tamamen iyi niyetli olarak şahsi fikrini paylaşmasına rağmen, sanki böyle bir adım atılacak gibi kara propaganda başladı. AK Parti iktidarının kamu görevlileriyle ilgili yaptıkları ortada. KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamu alımlarımız sürüyor. Sistemimiz neyse aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.
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Şu an seçim döneminde olduğumuz için bu 180 derece dönüşleri yapıyor bu bakan kendisi değilmi gençler memurluk yerine özel sektöre girsin diye sanki kendileri işsizlik için çok şey yapmışlarda şimdi memurluğu kaldırmak kalmış 24 haziran seçimlerinde 16 yıldır yemedikleri tokadı yiyecekler