Çalışma Bakanı Sarıeroğlu: "Taşeron Düzenlemesinden Rahatsız Olanlar Var'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya alınmasından rahatsız olan bir kesimin olduğunu söyledi. Bakan Sarıeroğlu, Hazine Müsteşarlığı ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili başvuruları kabul eden komisyonlarda incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Sarıeroğlu,"Gerçekten çok büyük iş yapıyoruz. Bu yaptığımız işten rahatsız olanlar var. O yüzden de sürekli bilgi kirliliğiyle, algı çalışmalarıyla kafalarda soru işareti oluşturup böyle bir mutluluğun doyasıya yaşanmasına engel olmaya çalışıyorlar. Biz de mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı. Katıldığı televizyon programlarında konuyu tekrar tekrar açıkladıklarını hatırlatan Sarıeroğlu, işçilerin 'Sınav nasıl olacak' sorusunaysa"Burada bin 60 kişi çalışıyormuş. Kocaman bir hastane burası o kadar sistematik ki bir kişinin bile hastaneden diyelim ki elediniz, onun yerine eleman almaları çok zor. Eskiden direkt şirket üzerinden girebiliyordunuz. Hastanemiz daha geniş anlamda alım imkanına sahipti. O yüzden giriş çıkışlar şirketler üzerinden daha sık olabiliyordu. Ama şimdi kadrolu işçi olmanın anlamı da o bir kişi eksilirse hastanenin o kişinin yerine eleman alma imkanı zorlaşacak.

Bize başvuracaklar, Devlet Personel'e, Devlet Personel İŞKUR'a o talebi iletecek, biz ilan açacağız. O ilana gelecek koşullar sağlanıyor mu, belli bir oranını da göndereceğiz. Onun arasından seçecekler, mülakat yapacaklar, sınav yapacaklar. Çok zor süreçler. O yüzden ben hiçbir idarenin eleme yoluna gitmeyi tercih edeceğini sanmıyorum. Şu anda hastanelerde bir kişinin bile yaptığı iş özellikle çok kıymetli, önemli. Orada bir boşluk oluşmasını kimse göze alamaz" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA