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Çalışma Bakanı Açıkladı '2 Bin 500 Kişiye İş İmkanı!'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Tunceli'de 15 yılda yaklaşık 5,3 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini, bu sene 2 milyar liranın üzerinde yatırımın söz konusu olduğunu, yeni bir sürecin de başlamak üzere olduğunu söyledi.

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Çalışma Bakanı Açıkladı '2 Bin 500 Kişiye İş İmkanı!'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Tunceli'de 15 yılda yaklaşık 5,3 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini, bu sene 2 milyar liranın üzerinde yatırımın söz konusu olduğunu, yeni bir sürecin de başlamak üzere olduğunu söyledi.

28 Ocak 2018 Pazar 12:49
Çalışma Bakanı Açıkladı '2 Bin 500 Kişiye İş İmkanı!'
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Bakan Açıkladı '2 Bin 500 Kişiye İş İmkanı!'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Tunceli'de 15 yılda yaklaşık 5,3 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini, bu sene 2 milyar liranın üzerinde yatırımın söz konusu olduğunu, yeni bir sürecin de başlamak üzere olduğunu söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye giden ve burada Tunceli valisi ve Belediye Başkanı ile görüşen Sarıeroğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Elazığlı bir Zaza kızı olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, "Sayın Valimizin birlik ve beraberlik içerisinde yaptığı çalışmalar bizi de heyecanlandırdı. İnşallah bundan sonra da Tunceli'nin daha fazla kalkınması, kentte daha fazla istihdam sağlanması için elimizden gelen çabayı ve desteği tüm Tunceli halkımıza vereceğiz. Tunceli'de, 15 yıldır yaklaşık 5,3 milyar liralık yatırım gerçekleştirilmiş, sadece bu yıl 2 milyar liranın üzerinde yatırım söz konusu. İnşallah bu yatırımlarımızın da devreye girmesiyle Tunceli için yeni bir süreç başlayacak." dedi.

Tunceli'de özellikle işsizlik konusunda önemli adımlar atılacağı işsizliğin azaltılması için iki büyük atölye oluşturulduğunu söyleyen Sarıoeroğlu, burada 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacağını söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Atölyelerimizin güçlendirilmesi ve en sonunda 2 bin 500 kişiye kadar bir istihdam rakamına ulaşması hedefindeyiz. Desteğimiz bu gün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir." dedi.

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Son Güncelleme: 28.01.2018 12:53
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Yusuf 1 saat önce

Diğer iller için ne yapmayı düşünüyorsunuz işsizliği nasıl düşüreceksiniz işkurun 1 milyondan fazla istihdam ettiğini söylüyorsunuz ama biz hala işsizis

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