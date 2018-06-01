Çalışma Bakanı:  24 Haziran'daki Seçimlere Odaklanacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin konuştu. AK Parti'nin tüm gücüyle seçimlere hazırlanması gerektiğini söyleyen Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın seçileceği 24 Haziran'a ilişkin meclisin boşlanmaması gerektiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "24 Haziran'a odaklanacağız. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızı inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu yetmez, güçlü bir hükümet güçlü bir Meclis aritmetiğini de gerektiriyor. Bir taraftan da Meclis'te AK Parti'mizin en fazla sandalye sayısına sahip olması için de var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Adana'daki seçim çalışmaları kapsamında burada AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Sarıeroğlu , konuşmasına şu şekilde devam etti, "Önümüzdeki 5 yıl boyunca Adana'nın hak ettiği hizmetlere kavuşabilmesi için var gücümüzle çalışacağız.

Bu seçim döneminde bütün konsantrasyonumuzu, enerjimizi seçime endekslememiz gerekiyor. Hep birlikte olacağız, Adana'da bir ofisim olacak. İlçelerimizde temas kişisi çalışma arkadaşım olacak. Bu şekilde her türlü talep sorun sıkıntı bizlere kolaylıkla iletilecek. Hepinizin içi rahat olsun. Önce 24 Haziran'a odaklanacağız. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızı inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu yetmez, güçlü bir hükümet güçlü bir Meclis aritmetiğini de gerektiriyor. Bir taraftan da Meclis'te AK Parti'mizin en fazla sandalye sayısına sahip olması için de var gücümüzle çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, Adana çok daha iyisini ve güzelini hak ediyor." dedi.

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