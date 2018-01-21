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Çalışma Bakanı :"1 Milyon 20 Bin Kişi Kamuya Alınıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 1 milyon 20 bin taşeronun sürekli işçi statüsünde kamuya alınacağını söyledi.

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Çalışma Bakanı :"1 Milyon 20 Bin Kişi Kamuya Alınıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 1 milyon 20 bin taşeronun sürekli işçi statüsünde kamuya alınacağını söyledi.

21 Ocak 2018 Pazar 19:14
Çalışma Bakanı :"1 Milyon 20 Bin Kişi Kamuya Alınıyor"

Çalışma Bakanı :"1 Milyon 2 Bin Kişi Kamuya Alınıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 1 milyon 20 bin taşeronun sürekli işçi statüsünde kamuya alınacağını söyledi.

KİT'lerdeki taşeron işçişlerle ilgili de konuşan Sarıeroğlu, bu personelin de istihdamına ilişkin bir çalışma yapıldığını medyada KİT'lere yönelik yanlış haberler çıktığını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Tizilikle çalıştık. taşeron tanımı yasalarımızda neyse, geçmişteki muvazaa kararlarında içtihat nasıl tarif edildiyse, bu tarife bağlı olarak çalışmamızı gerçekleştirdik. Şu anda kamu kurum ve kuruluşlarımızda personel çalıştırma ihalesi diye tanımlanan taşeron konusunda dışarıda kalan tek bir kişi bile yoktur. Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı kongrelerde, bizlerin katıldığı programlarda bazı sloganlar atılıyor. Maalesef bazı kesimler öylesine rahatsız oldular ki çok kirli bir çalışma içerisindeler. Ben emekçi kardeşlerime, işçi kardeşlerime buradan sesleniyorum; WhatsApp grupları kuruluyormuş, Facebook'ta sosyal medya organlarında işçilikle alakası olmayan kişiler tarafında farklı gruplar kuruluyormuş. Herkesin geleceğe dair umutları var, bizler de bu umutları yerine getirmek için çalışıyoruz.

Bu kapsam, belli bir kapsam. Bizim uydurduğumuz bir kapsam değil.Bu düzenlemede biz, asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapabilirdik yapmadık, sözleşmeli personel yapılabilirdik, yapmadık, kıdem şartı koyabilirdik koymadık. Deneme süresi ve eğitim seviyesi şartı getirebilirdik getirmedik. Biz büyük bir çılgınlık yapıyoruz bunu açıklıkla ifade edeyim. Bu yaptığımız 1 milyon 20 bin kişiyle ilgili çalışma bir çılgınlıktır. Çünkü şu anda kamudaki kadrolu işçi sayımız 100 bin, belediye şirketlerinden çalışan işçi sayısı 90 bin. Orada 190 bin kişi duruyor, biz ise yaptığımız düzenlemeyle toplamda 1 milyon 20 bin kişiyi kamuya alıyoruz. Yaptığımız çalışmanın büyüklüğünü bilmenizi istiyorum.Bazı kesimler, aracı firmanın bile olmadığı yerde çalışanlara propaganda yaparak sanki onlara kadro verilmesi gerekiyormuş da biz vermemişsiz gibi bir hava oluşturuluyor." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.01.2018 19:42
Anahtar Kelimeler:
Taşeron KadroJülide SarıeroğluÇalışma Bakanı
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