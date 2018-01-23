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Çalınan KPSS Sorularıyla Memur Olmuştu! Mahkemede Şok Oldu!

2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 4 davadaki sanıklar FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Çalınan KPSS Sorularıyla Memur Olmuştu! Mahkemede Şok Oldu!

2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 4 davadaki sanıklar FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 Ocak 2018 Salı 15:58
Çalınan KPSS Sorularıyla Memur Olmuştu! Mahkemede Şok Oldu!

Çalınan KPSS Sorularıyla Memur Olmuştu! Mahkemede Şok Oldu!

2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 4 davadaki sanıklar FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sınav sonuçlarıyla kamuya memur olarak atandığı belirlenen sanıklardan Mustafa Saray'a kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırcıılık suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ayrıca 404 bin 360 lira adli para cezası verildi.

Fetullahçı teröristlerin KPSS hırsızlığına dair iptal edilen 2010 Temmuz KPSS davalarında 4 sanık 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı. Ankara 2. Ağır Ceza mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Aysun Yaman, Serpil Hamamcı, Gülşen Tütüneken ve Mustafa Saray'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından çaldığı sorularla kamuya atandığı belirlenen Saray'a 404 bin 360 lira para cezası ve ayrıca 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. 2010 KPSS ile ilgili 420 kişi hakkında ayrı ayrı iddiname düzenlenmişti. Davaların bir çoğu sürüyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.01.2018 16:07
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Yorumlar
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Aysel 3 saat önce

Fikra gıbı cok komik bilmiyormuş numarası yapmak boyle bişeymiş

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Beter olsun soruları çalanlar 3 saat önce

Kul hakkı çıkar milletin hakkını yediniz ..kim hak yediyse haram olsun aha da 35 sınırınıda doldurduk

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