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Çağlayan'da Panik! İtfaiye Erleri Zor Anlar Yaşadı

Çağlayan'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangında müdahele eden bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilenince arkadaşları yardımına koştu.

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Çağlayan'da Panik! İtfaiye Erleri Zor Anlar Yaşadı

Çağlayan'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangında müdahele eden bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilenince arkadaşları yardımına koştu.

16 Ocak 2018 Salı 10:38
Çağlayan'da Panik! İtfaiye Erleri Zor Anlar Yaşadı

Çağlayan'da Panik! İtfaiye Erleri Zor Anlar Yaşadı

Çağlayan'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangında müdahele eden bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilenince arkadaşları yardımına koştu.

Yangın , sabah saatlerinde Çağlayan Zuhal Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, sokaktan geçen vatandaşlar mobilya atölyesinin arka tarafından dumanlar çıktıuğını fark edince itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangına kısa sürede müdahele etti.

Yangına müdahele eden itfiaye erlerinden birinin yoğun dumandan etkilenmesiyle panik yaşandı arkadaşları itfaiye erinin yardımına koştu. Yangın nedeniyle mobilya atölyesinde maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi. Polis ekipleri yangının sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 16.01.2018 10:48
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