Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ByLock'tan Tutuklanan Polisler Hakkında Flaş Karar

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan eski polisler bugün hakim karşısına çıktı.

banner396

ByLock'tan Tutuklanan Polisler Hakkında Flaş Karar

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan eski polisler bugün hakim karşısına çıktı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:58
ByLock'tan Tutuklanan Polisler Hakkında Flaş Karar

Son dakika haberi: Ankara'da görülmeye devam edilen FETÖ davasında tutuklu bulunan polisler hakkında karar verildi.

Terör örgütü FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 21 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 16'sı hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 19'u tutuklu 21 eski emniyet mensubunun yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkemeye sanıklar ve avukatları katıldı.

Davanın bir önceki celsesinde alınan ara kararlar gereği dava dosyasına gelen belgelerin okunduğu duruşmada, ByLock'a giriş şifresi kızının adı ve doğum yılı olacak şekilde "elif2014" olarak belirleyen sanık H.Y'ye savunması için söz verildi.

Sanık H.Y, kendisi hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek, "2014'te Elif adında doğan belki binlerce insan vardır. Ben programı kullanmadım ve bu şifreyi belirlemedim." dedi. Sanık eski polis N.Y. de adı ve memleketi olan Çorum'un plaka kodunu ByLock şifresi olarak belirlediği yönündeki ByLock raporunun doğruyu yansıtmadığını iddia etti.

Ara Karar Açıklandı

Diğer sanıkların da belgelere karşı savunmalarını alan mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasından sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçlamalarla yargılanan sanık Ali Temel'in dosyasının ayrılmasına ve tahliyesine, tutuklu yargılanan diğer sanıklardan da 15'inin mevcut delil durumu ve uzun tutukluluk halini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Öte yandan sanıklar Ayhan Köse, Mehmet Güz ve Şaban Cirit'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Fetö PolisBylock PolisSon DakikaPolis Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık Birimlerine Yapılan Son Atamalarda Hemşehri Kıyağı
Bakanlık Birimlerine Yapılan Son Atamalarda Hemşehri Kıyağı
Engelli Genci Öldüresiye Döven Üniversite Öğrencileri Hakkında Karar Verildi
Engelli Genci Öldüresiye Döven Üniversite Öğrencileri Hakkında Karar Verildi
10. Sınıf Öğrencisi Müdür Yardımcısını Yumrukladı
10. Sınıf Öğrencisi Müdür Yardımcısını Yumrukladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim