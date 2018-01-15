ByLock'tan Tutuklanan Polisler Hakkında Flaş Karar

Son dakika haberi: Ankara'da görülmeye devam edilen FETÖ davasında tutuklu bulunan polisler hakkında karar verildi.

Terör örgütü FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 21 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 16'sı hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 19'u tutuklu 21 eski emniyet mensubunun yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkemeye sanıklar ve avukatları katıldı.

Davanın bir önceki celsesinde alınan ara kararlar gereği dava dosyasına gelen belgelerin okunduğu duruşmada, ByLock'a giriş şifresi kızının adı ve doğum yılı olacak şekilde "elif2014" olarak belirleyen sanık H.Y'ye savunması için söz verildi.

Sanık H.Y, kendisi hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek, "2014'te Elif adında doğan belki binlerce insan vardır. Ben programı kullanmadım ve bu şifreyi belirlemedim." dedi. Sanık eski polis N.Y. de adı ve memleketi olan Çorum'un plaka kodunu ByLock şifresi olarak belirlediği yönündeki ByLock raporunun doğruyu yansıtmadığını iddia etti.

Ara Karar Açıklandı

Diğer sanıkların da belgelere karşı savunmalarını alan mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasından sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçlamalarla yargılanan sanık Ali Temel'in dosyasının ayrılmasına ve tahliyesine, tutuklu yargılanan diğer sanıklardan da 15'inin mevcut delil durumu ve uzun tutukluluk halini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Öte yandan sanıklar Ayhan Köse, Mehmet Güz ve Şaban Cirit'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara