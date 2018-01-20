ByLock'tan Gözaltına Alınmıştı: Tutuklandı

Son dakika haberi Gaziantep'ten geldi. Alınan son bilgilere göre Gaziantep'te devam eden FETÖ davasında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarfından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, H.Ç isimli şahsın, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edildi.

ByLockk ullandığı tespit edilen kişi hakkında yakalam karaır çıkarıldı ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile bu şahıs gözaltına alındı.

H.Ç., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara