ByLock'a İlişkin Flaş Gelişme: İki Önemli Kriter Belirlendi

FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında en büyük delil ByLock olarak ön plana çıkıyor. Bu kapsamda ise soruşturmalar devam ederken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlı Müsteşarı Selahattin Menteş ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın da katıldığı Terör Suçları Değerlendirme Toplantısı'nda FETÖ'yle ilgili yürütülen soruşturma ve davalara ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı

Düzenlenen toplantıda 4 ana başlık ele alındı. Düzenlenne toplantıda sunum yapan Bakan Gül, Müsteşar Menteş ile HSK Başkanvekili Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davaların bu yıl içerisinde bitirilmesi gerektiğinin altı nı çizerken, Bakan Gül, bu kapsamda Bakanlık ve HSK olarak her türlü lojistik desteğin sağlanabileceğinin altını çizdi. Bu kapsamda birinci derece veya istinafta ek mahkemelerin kurulabileceği teklifi gündeme geldi.

Toplantıda, FETÖ soruşturmalarında tutuklanan şüphelilerin uzun tutukluluk sürelerine değinildi. Kimsenin mağdur edilmemesi, hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinin de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilen toplantıda, savcıların soruşturmalarını bir an önce tamamlaması gerektiği aktarıldı. Darbe girişiminin ardından yoğun mesai harcayan terörle mücadele savcılarının terfi sistemlerine ilişkin bir düzenleme yapılması da toplantıda gündeme geldi. Buna göre, terörle mücadele savcılarının adli sistemde en üst düzey olarak nitelendirilen 'C'ye terfi ettirileceği belirtildi.

İki Kriter

Düzenlenen toplantıda, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'a ilişkin ise özellikle şüphelinin örgütün talimatıyla yükleyip yüklemediğinin tespit edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

"Aldatılan eşler" başlıklı yapılan sunumda, bazı şüphelilerin eşini aldatırken haberleşme aracı olarak ByLock'u örgüt talimatı olmadan yüklediğine yer verildi. Buna göre, savcıların soruşturmalarını yürütürken böyle şüpheliler hakkında itiraf, Bank Asya, HTS gibi diğer unsurlar göz önüne alınacak.

Ayrıca toplantıda, FETÖ soruşturmalarında ByLock'un delil olarak nitelendirilmesine ilişkin de 2 kriter olduğuna dikkat çekildi.

Kriterlerden birincisi sanığın örgütün talimatıyla ağa dahil olduğunun tespit edilmesi,

İkincisi ise sanığın ByLock'u gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullandığının teknik verilerle ortaya çıkarılması.

Yapılan değerlendirmede, ancak bu sayede ByLock'un sanığın örgütle bağlantısının net bir şekilde gösteren delil olacağına işaret edildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara