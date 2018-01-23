ByLock'a Girdiği Sayı Hayrete Düşürdü: Tam..

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski başpolisin yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık eski başpolis Zeki Yılmaz ile avukatı katıldı.

Savunma için söz alan sanık Zeki Yılmaz, esas hakkında savunma yapmak için süre istediğini belirterek, "18 aydır tutukluyum. Cilt hastalığım başlamıştır, başımı her yastığa koyduğumda ağrılar hissediyorum. Son zamanlarda hastalığım ilerlemiştir. Uzun tutukluluk süresi de dikkate alınarak tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sanık eski Başpolis Zeki Yılmaz, terör örgütü FETÖ'nün kriptolu haberleşme programına 486 bin 85 kez giriş yaptığı iddiasıyla ilgili "ByLock kullanmadım. Bahsedilen dönemde polis olduğum için bu kadar giriş yapmama zamanım yok. Bu nedenle mümkün değil." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın ailevi ve şahsi mazeretleri ile uzun tutukluluk halini değerlendirerek yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara