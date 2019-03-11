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Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü.Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,6 arttı.

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü.Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,6 arttı.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:36
Büyüme rakamları açıklandı

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,6 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre %19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri %1,3, sanayi sektörü %1,1 arttı, inşaat sektörü ise %1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri %5,6 arttı.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2018 yılında 45 463 TL oldu

2018 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 45 463 TL, ABD doları cinsinden 9 632 Dolar olarak hesaplandı.

GSYH 2018 yılı dördüncü çeyreğinde %3 azaldı

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %13,4 artarak 1 trilyon 10 milyar 114 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %0,5, sanayi sektörü %6,4 ve inşaat sektörü %8,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri %0,3 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,4 azaldı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018 yılında %1,1 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre %1,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %57,6 oldu.

2018 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %14,4 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı %29,7 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %3,6 arttı, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %1,7 azalış gösterdi.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018 yılı dördüncü çeyreğinde %8,9 azaldı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %8,9 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %12,9 azaldı.

2018 yılında mal ve hizmet ihracatı %7,5 arttı, ithalatı ise %7,9 azaldı

2018 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %7,5 arttı, ithalat %7,9 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %10,6 artarken ithalatı ise %24,4 azaldı.


İşgücü ödemeleri 2018 yılında %18,6 arttı

İşgücü ödemeleri 2018 yılında %18,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %18,7 arttı.

İşgücü ödemeleri 2018 yılı dördüncü çeyreğinde %16,5 arttı

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,5, net işletme artığı/karma gelir %10,6 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %31,2 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde %31,1 iken bu oran 2018 yılının dördüncü çeyreğinde %31,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %53,9'dan %51,3'e düştü.

Son Güncelleme: 11.03.2019 12:02
Anahtar Kelimeler:
büyüme rakamları açıklandı
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