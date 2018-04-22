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Büyükçekmece'de Yine Kimyasal Alarmı!

Büyükçekmece Eskice köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal atık döküldüğü bildirildi. Özel Kıyafetli ekipler alarma geçti.  Büyükçekmece Eskice köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldüğü bildirildi.

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Büyükçekmece'de Yine Kimyasal Alarmı!

Büyükçekmece Eskice köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal atık döküldüğü bildirildi. Özel Kıyafetli ekipler alarma geçti.  Büyükçekmece Eskice köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldüğü bildirildi.

22 Nisan 2018 Pazar 12:52
Büyükçekmece'de Yine Kimyasal Alarmı!

Büyükçekmece Eskice köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal atık döküldüğü bildirildi. Özel Kıyafetli ekipler alarma geçti.  Büyükçekmece Eskice köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldüğü bildirildi.

Gece saatlerinde havza civarında inceleme yapan Büyükçekmece Belediyesine bağlı zabıta ekipleri atıkları fark edince uzman ekiplere durum bildirildi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri bölgeyi şerit çekerek güven altına aldı. Ekipler koruyucu kıyafetlerini giyerek inceleme başlattı. 

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