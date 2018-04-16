Büyükçekmece'de Bu Sefer Kimyasal Varil Paniği

İstanbul Büyükçekmece Eskice Köyü yakınlarında yol kenarına bırakılan 6 varil çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelendiği variller bir süre olay yerinde incelendi. Daha sonra buradan götürüldü. Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler kimyasal maddeyi yol kenarına dökmüş, bunu su zanneden bir çok hayvan telef olmuştu.

Köylüler söz konusu kimyasal maddeleri bölgeye bırakıp kaçan kişilerin bulunması ve cezalandırılması için devletten yardım bekliyor.

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