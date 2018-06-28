Büyük Operasyon: Rütbeli Askerler Gözaltına Alınıyor

Son dakika haberi: Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı verdi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başaltılan ve yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararının verilmesinin ardındna Cumhuriyet Başsavcılığı 28 İlin İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi. Talimatın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamnlı olarak operasyon düzenlemeye başladı. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA