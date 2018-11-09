Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Büyük operasyon başladı: 103 gözaltı kararı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına operasyon başlatıldı. 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Büyük operasyon başladı: 103 gözaltı kararı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına operasyon başlatıldı. 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

09 Kasım 2018 Cuma 08:18
Büyük operasyon başladı: 103 gözaltı kararı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına operasyon başlatıldı. 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile başlatılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 53 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.11.2018 11:10
Anahtar Kelimeler:
büyük operasyon başladı gözaltı kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OHAL Komisyonu 3 Bin Kişiyi Göreve İade Etti
OHAL Komisyonu 3 Bin Kişiyi Göreve İade Etti
Türk Gençleri Ülkeyi Terk Ediyor!
Türk Gençleri Ülkeyi Terk Ediyor!
Kadın Polis Kaymakamlık'ta Silahla İntihar Etti!
Kadın Polis Kaymakamlık'ta Silahla İntihar Etti!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim