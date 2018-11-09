Büyük operasyon başladı: 103 gözaltı kararı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına operasyon başlatıldı. 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile başlatılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 53 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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