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Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti olarak kimi destekleyeceklerini açıkladı.

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Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti olarak kimi destekleyeceklerini açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:31
Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının MHP ve AK Parti gibi Recep Tayyip  Erdoğan olacağını açıkladı. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Cumhur ittifakı içerisinde yer alacaklarını seçimlerde de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi. 

MHP Dün Açıklamıştı!

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada MHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olacağını söylemişti.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.04.2018 16:35
Anahtar Kelimeler:
BbpBBP CUMHURBAŞKANI ADAYI
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