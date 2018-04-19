Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarının MHP ve AK Parti gibi Recep Tayyip Erdoğan olacağını açıkladı. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Cumhur ittifakı içerisinde yer alacaklarını seçimlerde de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

MHP Dün Açıklamıştı!

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada MHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olacağını söylemişti.

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