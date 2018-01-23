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Bursa'daki Takma Sakallı Hırsız Bakın Kim Çıktı!

Bursa'da bir iş yerine takma sakalla girerek çelik kasadan 1 milyon TL çalan kişinin güvenlik kameralarını kırıp kaçtığı görülmüştü. Polisin kısa sürede yakaladığı hırsızın iş yerinde müdür olarak çalıştığı, aylık maaşının 12 bin TL olduğu öğrenildi.

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Bursa'daki Takma Sakallı Hırsız Bakın Kim Çıktı!

Bursa'da bir iş yerine takma sakalla girerek çelik kasadan 1 milyon TL çalan kişinin güvenlik kameralarını kırıp kaçtığı görülmüştü. Polisin kısa sürede yakaladığı hırsızın iş yerinde müdür olarak çalıştığı, aylık maaşının 12 bin TL olduğu öğrenildi.

23 Ocak 2018 Salı 15:15
Bursa'daki Takma Sakallı Hırsız Bakın Kim Çıktı!

Bursa'daki Takma Sakallı Hırsız Bakın Kim Çıktı!

Bursa'da bir iş yerine takma sakalla girerek çelik kasadan 1 milyon TL çalan kişinin güvenlik kameralarını kırıp kaçtığı görülmüştü. Polisin kısa sürede yakaladığı hırsızın iş yerinde müdür olarak çalıştığı, aylık maaşının 12 bin TL olduğu öğrenildi.

Bursa'nin Nilüfer ilçesine bağlı Konak mahallesinde Burak A.'nın sahibi olduğu altın toptancısına gece geç saatlerde hırsız girdi. Sabah iş yerine geldiğinde çelik kasadaki 1 milyon TL'nin yok olduğunu gören genç iş adamı, durumu polise bildirdi.  Olay yerine gelen ekipler, çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarına ait kayıtları inceledi.

Kayıtlarda sakallı bir kişinin işletmeye girdikten sonra kameraları kullanılmaz hale getirdiği fakat kayıtlardan bir haber olduğu görüldü. Kısa süre sonra çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından da içeri giren şahsın Yunus Y. olduğu öğrenildi.  Gözaltına alınan Yunus Y, adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi Burak A. şahıstan şikayetçi olmadı Yunus Y. serbest bırakıldı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 23.01.2018 15:17
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