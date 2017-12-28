Bursa'da IŞİD Operasyonu 38 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Bursa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Suriyelilerin de olduğu 38 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri merkez Osmangazi ve Yıldırım ile İnegöl ilçelerinde terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet güçleri önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Özel harekat şube müdürlüğü görevlileri söz konusu evlerin kapılarını kırarak içeri girdiler.

Aralarında suriyelilerin de bulunduğu zanlılar gözaltına alındılar. Şüphelilere ait evlerde arama yapıldı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildiler.

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