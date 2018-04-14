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Bursa'da Hastane Yangını ! Vali'den Açıklama Geldi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ek hizmet binasında yangın çıktı.

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Bursa'da Hastane Yangını ! Vali'den Açıklama Geldi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ek hizmet binasında yangın çıktı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 15:26
Bursa'da Hastane Yangını ! Vali'den Açıklama Geldi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ek hizmet binasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesindeki hastanede çıkan yangının yemekhane bacasıyla elektrik ve klima tesisatlarının bulunduğu bölümde başladığı, çatıya kadar yayıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Yangın tamamen söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın poliklinikler bölümünde olduğu için tedbiren yine hastanemizdeki hastalarımızı ve refakatçileri bütün çalışanları tahliye ettik. Şu anda spor tesisindeler. İyice emin olduktan sonra hastalarımızı tekrar hastaneye nakledeceğiz. Hiçbir ölü, yaralı, zarar gören, yangından etkilenen hastamız ve yakını yoktur. Bu bizim için tesellidir. Geçmiş olsun diliyorum. Yangın, çatı katında soğutucu sistemlerinin olduğu yerde çıktı. Şimdilik değerlendirmemiz bunlar ama bir araştırma tabii ki yapılacak." ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 14.04.2018 15:32
Anahtar Kelimeler:
BursaBursa Hastane Yangını
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