Bursa'da 52 Suçtan Aranan Suç Makinesi Bu Defa Kaçamadı!

Bursa'da yaralama, gasp, cinayet , işkence gibi toplamda 52 adet suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ü.K sonunda yakayı ele verdi. 34 yaşındaki şahsın üst ve araç aramasında üzerinde 1 adet tabanca , 8 adet mermi, bir miktar uyuşturucu bulundu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'sine bağlı Motorize Polis Ekipleri, merkez Osmangazi'deki Altıparmak Caddesi üzerinde devriye atarken durumu şüpheli olan bir araç tespit etti. Durdukları araç içerisindeki Ü.K'ye ait bir adet tabanca, mermiler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan Ü.K'nin GBT sorgulamasını yapan ekipler şahsın 52 adet suç kaydı olduğunu ve arandığını belirledi.

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K'nin toplamda 3 dosyadan yargılanmasına devam edildiği tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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