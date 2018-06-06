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Bursa Mustafakemalpaşa'da 2 Çocuk Cesedi Bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Kirmasti Deresi'nde iki çocuk cesedi bulundu. Bursa'nın Mustqafakemalpaşa ilçesindeki Kirmastı Deresi'nde iki çocuk cesedi bulundu.

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Bursa Mustafakemalpaşa'da 2 Çocuk Cesedi Bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Kirmasti Deresi'nde iki çocuk cesedi bulundu. Bursa'nın Mustqafakemalpaşa ilçesindeki Kirmastı Deresi'nde iki çocuk cesedi bulundu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 21:25
Bursa Mustafakemalpaşa'da 2 Çocuk Cesedi Bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Kirmasti Deresi'nde iki çocuk cesedi bulundu. Bursa'nın Mustqafakemalpaşa ilçesindeki Kirmastı Deresi'nde iki çocuk cesedi bulundu.

Elde edilen bilgilere göre, Yavelli Mahallesi'nde bulunan Kirmastı deresinde 2 kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan cocukların cansız bedenleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesetlerin 12 yaşındaki Hakkıcan Şahin ve 14 yaşındaki Murat Güleç'e ait olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
BursaBursa Mustafakemalpaşa
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