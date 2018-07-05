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Bursa Eski Valisi'nin Kefaletle Tahliyesine İtiraz Edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetulllahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 3 tutuklu şahsın ilerleyen yaşları sebebiyle 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesine itiraz etti.

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Bursa Eski Valisi'nin Kefaletle Tahliyesine İtiraz Edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetulllahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 3 tutuklu şahsın ilerleyen yaşları sebebiyle 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesine itiraz etti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:05
Bursa Eski Valisi'nin Kefaletle Tahliyesine İtiraz Edildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetulllahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 3 tutuklu şahsın ilerleyen yaşları sebebiyle 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesine itiraz etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklu sanıklardan eski Bursa Valisi Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın yaşlandıkları gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin TL kefaletle salıverilmelerine itirazda bulundu. Harput ve diğer iki Fetullahçı Terör sanığının bir üst mahkemenin yapacağı değerlendirme sonucunda, tekrar tutuklanıp tutuklanmayacakları belli olacak.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'ye ilişkin haklarında dava açılan aralarında eski Bursa vlisi ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına dün devam edilmiş, mahkeme heyeti, tutuklu FETÖ şüphelilerinden Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın yaşlı oldukları gerekçesiyle 50'şer bin Lira kefalet vererek tahliye edilmesi yönünde karar almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BursaBursa Eski Valisi
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