Bursa'da Öğretmen Dehşeti! Öğrenciye Uçan Tekme Attı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir öğretmenin uçan tekme ile saldırdığı öğrenci hastanelik oldu.Dehşete düşüren olay İddialara göre, İznik ilçesi Çiçekli köyü ilköğretim okulunda meydana geldi.

Dün öğleden sonra okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki Berkan G., karşıdan kendisine koşarak gelen aynı okulda görev yapan ingilizce öğretmeni 32 yaşındaki Hasan Can Senel'in uçan tekmesiyle göğsünden aldığı darbeyle yere kapaklandı. Olayı gören sınıf öğretmeni Sedat Petekkaya duruma hemen müdahele etti. Haberi alan baba Burhan G., oğlunu İznik Devlet Hastanesine götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan 10 yaşındaki çocuk gece mide bulantısı şikayetiyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuğun iç kanama geçirdiği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

Hastanede tedavisi devam eden talihsiz çocuğun babası Burhan G., bahsi geçen öğretmenin daha önce de bir başka öğrenciyi kaldırıp defalarca yere vurduğunu, söz konusu şahsın psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü.