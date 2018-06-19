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Bursa'da Korkunç Olay! Suriyeli Kadın Bebeğinin Yanında Ölü Halde Bulundu

Bursa'da Suriye uyruklu bir kadın , 7 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

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Bursa'da Korkunç Olay! Suriyeli Kadın Bebeğinin Yanında Ölü Halde Bulundu

Bursa'da Suriye uyruklu bir kadın , 7 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

19 Haziran 2018 Salı 18:48
Bursa'da Korkunç Olay! Suriyeli Kadın Bebeğinin Yanında Ölü Halde Bulundu

Bursa'da Suriye uyruklu bir kadın , 7 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Demirmenlikızık Mahallesi'nde yaşayan Dima Aşaelim'den bir süredir haber alamayan ağabeyi kardeşine bakmak için eve gitti. Valid Aşaelim eve girdiğinde kardeşini bıçaklanmış halde yerde yatarken, 7 aylık bebeği Hasan Kasim'i de ona sarılmış vaziyette buldu. Ağabeyin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, Dima Aşaelim'in 1.5 senelik eşi olduğu belirtilen kocasını Ahmet Kasim (28) ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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