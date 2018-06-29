Bursa'da Korkunç Olay! Kafasından Tek Kurşunla Vurulmuş Halde Bulundu

Bursa'da yaşlı bir adam, tek başına yaşadığı evinde kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Maltepe Mahallesinde meydana geldi. Komşularının iddialarına göre, uzun seneler boyunca cinayet suçundan cezaevinde yatan 64 yaşındaki Reşat Ç, hapisten çıktıktan sonra evinde tek başına yaşamaya başladı.

Komşuları 10 gün boyunca haber alamadıkları yaşlı adamın evinden çıkan böcek ve ağır kokuları fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Ekipler, içeri girdiklerinde yerde çürümüş şekilde yatan yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Baş ucunda ona ait olduğu belirtilen silah ve bir adet boş kovan bulundu.

Olay yeri ekipleri yaşlı adamın intihar mı ettiği, bir cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.