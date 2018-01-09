Bursa'da Korkunç Olay! Arkadaşının Boğazını Kesti! Vatandaşların Elinden Zor Kaçtı

Bursa'da arkadaşının boğazını kesen katil, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerinden zor kaçan şahsı polis kıskıvrak yakaladı. Bursa'da tartışma sırasında arkadaşının boğazını bıçakla keserek öldüren katil zanlısı vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Yüksekten atlayarak kaçmaya çalışan zanlı polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Elde edilen bilgilere göre, cinayet saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Tophane Yokuşu surlarının altındaki yeşil alanda meydana geldi. Cinayet suçundan tahliye edilen ve denetimli serbestlik sebebiyle bir kamu kuruluşunda çalışan 58 yaşındaki Celil Tükenmez, tartıştığı 49 yaşındaki arkadaşı Yılmaz K'yı boğazını keserek öldürdü. Vatandaşların fark ettiği katil zanlısı Yılmaz K. linç edilmek istendi.

Çakırhamam Otobüs duraklarına doğru yokuştan kaçan zanlı olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Kendisinin de yaralandığı gözlemlenen şahıs ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Katilin hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

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