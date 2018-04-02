Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bursa'da Kaza 3 Kişi Yaralandı

Bursa'da ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-İzmir Karayolu Merinos Mevkiinde 02:30 sıralarında meydana geldi.

banner396

Bursa'da Kaza 3 Kişi Yaralandı

Bursa'da ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-İzmir Karayolu Merinos Mevkiinde 02:30 sıralarında meydana geldi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:29
Bursa'da Kaza 3 Kişi Yaralandı

Bursa'da ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-İzmir Karayolu Merinos Mevkiinde 02:30 sıralarında meydana geldi.

Orhan Sansa yönetimindeki 16 FZ 360 plakalı otomobil yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce orta refüşe çarpan otomobil ancak aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücünün eşi Şaziye Sansa ve çocukları Betül Sansa ile İbrahim sansa yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Bursa KazaBursa Kaza 3 Kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK Açıkladı: Kuzey Irak'a Operasyon Düzenlendi
TSK Açıkladı: Kuzey Irak'a Operasyon Düzenlendi
Şamil Tayyar FETÖ Borsası Hakkında İfade Verdi
Şamil Tayyar FETÖ Borsası Hakkında İfade Verdi
Emeklilere Avans ve Faizsiz Kredi Gündemde
Emeklilere Avans ve Faizsiz Kredi Gündemde

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim