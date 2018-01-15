Bursa'da İşçi Servisi Park Halindeki Kamyona Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, işçileri taşıdığı öğrenilen minibüs park halindeki kamyona çarptı. Kazada 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Erol Y. yönetimindeki minibüs, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Eflatun Caddesindeki park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte 11 işçinin yaralandığı bildiriliyor. Yaralı işçiler ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Kaza nedneiyle Eflatun Caddesi bir süre ulaşıma kapatıldı.

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