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Bursa'da Dereye Giren 13 Yaşındaki Çocuk Boğularak Can Verdi

Bursa'da serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni bölgeye çağrılan dalgıçlar tarafından dereden çıkarıldı.

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Bursa'da Dereye Giren 13 Yaşındaki Çocuk Boğularak Can Verdi

Bursa'da serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni bölgeye çağrılan dalgıçlar tarafından dereden çıkarıldı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 23:05
Bursa'da Dereye Giren 13 Yaşındaki Çocuk Boğularak Can Verdi

Bursa'da serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.  Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesinde yaşayan 13 yaşındaki İsmail Babaz, serinlemek için mahalleden geçen dereye girdi.

Bir süre sonra burada kaybolan talihsiz çocuk, ailesi ve polis ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen bulunamadı. Bunun üzerine bölbeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı dalgıçlar çağrıldı.

Dalgıçların çalışması neticesinde talihsiz çocuğun cesedi bulundu. Karaya çıkarılan Babaz'ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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