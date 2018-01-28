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Bursa'da Can Pazarı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Bursa'da bir seyahat şirketine ait servis aracıyla Suriyeli işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği , 32 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

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Bursa'da Can Pazarı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Bursa'da bir seyahat şirketine ait servis aracıyla Suriyeli işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği , 32 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

28 Ocak 2018 Pazar 11:50
Bursa'da Can Pazarı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
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Bursa'da Can Pazarı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Bursa'da bir seyahat şirketine ait servis aracıyla Suriyeli işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği , 32 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Elde edilen yeni bilgilere göre, Kaza Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir - İznik Yol ayrımında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir seyahat şirketine ait servis aracıyla, minibüs kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçta bulunanlar yola savruldu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde kazada hayatını kaybeden kişi sayısının 3, yaralanan 32 olduğu belirlendi.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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