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Bursa'da Büyük FETÖ Operasyonu! 116 Polis Gözaltına Alındı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde TEM ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 116'sı polis 173 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Bursa'da Büyük FETÖ Operasyonu! 116 Polis Gözaltına Alındı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde TEM ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 116'sı polis 173 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 21:17
Bursa'da Büyük FETÖ Operasyonu! 116 Polis Gözaltına Alındı

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde TEM ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 116'sı polis 173 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, MİT tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet mahrem imamına yönelik operasyonda ele geçirilen ve çözümüne devam edilen SD kart incelemesinde Fetullahçı terörist örgütünün 70 bin polisi farklı renk ve rakamlarla kodladığı belirlenmiş, bunun üzerine 9 bin 500 kripto isim FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı.

Listedeki 6 bin kişinin FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev yaptığı belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu listede bulunduğu belirlenen ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptıkalrı süreçte açığa alınmış FETÖ'cülere yönelik soruşturmayı derinelştirdi. Soruşturmalar neticesinde 116 polis memuru hakkında daha gözaltı kararı verildi.Fetullahçı teröristlere yönelik operasyonlar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
FetöFetö OperasyonFetullahçı Terör Örgütü
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