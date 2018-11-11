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Burs Parası İle Mercedes Aldılar!

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür son günlerde ismi skandal olaylarla anılmaya devam ediyor. Daha önce 700 Bin liralık makam aracını beğenmediği için değiştirdiği bilinen Rektör bir makam aracı skandalına daha karıştı.

Burs Parası İle Mercedes Aldılar!

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür son günlerde ismi skandal olaylarla anılmaya devam ediyor. Daha önce 700 Bin liralık makam aracını beğenmediği için değiştirdiği bilinen Rektör bir makam aracı skandalına daha karıştı.

11 Kasım 2018 Pazar 19:07
Burs Parası İle Mercedes Aldılar!

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür son günlerde ismi skandal olaylarla anılmaya devam ediyor. Daha önce 700 Bin liralık makam aracını beğenmediği için değiştirdiği bilinen Rektör bir makam aracı skandalına daha karıştı.

Gaziantep Üniversitesi Vakfı öğrencilere burs imkanı sağlamak için üniversite tarafından kurulmuş bir vakıf. Gaziantep Üniversitesi Vakfı'nın Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e 1 milyon değerinde mercedes marka makam aracı hediye ettiği ortaya çıktı. Milli Gazete'nin aktardığı habere göre, Gaziantep Üniversitesi Vakfı öğrencilere burs vermeyi de kesti.

Vakıf Üniversitenin eski Rektörü Prof. Dr. Savaş Gürsoy tarafından kurulmuştu. Halen vakfın başkanlık görevini yürüten Savaş Gürsoy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmış, yerine Ali Gür atanmıştı.

Gaziantep Üniversitesi Vakfı tarafından Mercedes otomobilin üniversiteye makam aracı olarak hibe edilmesi kentte tepkilere neden oldu. Vakıf yönetiminde yer alanlar “Vakfın kuruluş amacı üniversite öğrencilerine burs vermek ve üniversitenin gelişimine katkı sağlamak, rektöre makam aracı almak değil” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, vakıf kanun ve yönetmenliklerine göre; vakıflara ait mal ve ürünlerin hibe edilmesinin yasak olduğu biliniyor.

Kaynaklar; Milli Gazete

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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