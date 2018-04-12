Bunu Yapanlar Yandı! 50 Bin TL Para Cezası Verilecek

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 7 Nisan 2018 tarihinden itibaren hiç bir ticari mesajın artık tüketici onayı alınmadan cep telefonu ve mail adreslerine gönderilemeyeceğini söyledi. Gönderilmesi durumundaysa 5 bin lira para cezası verilecek. İhlalin tekrarı ve sürekliliği halindeyse para cezası 50 bin liraya kadar yükselebilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz, "7 Nisan itibarıyla hiçbir ticari mesaj artık tüketicinin onayı alınmadan onların cep telefonları ve mail adreslerine gönderilemeyecek. Gönderilmesi durumunda 5 bin lira ceza verilecektir. Bu ihlalin devamı halinde 15 bin, birden fazla ticari ileti gönderilmesi durumunda da 50 bin liraya varan cezalar verilmektedir. Tüketicilerimiz bu konuda duyarlı olsun. Buna rağmen bu mesajlar gelmeye devam ederse İl Ticaret Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şikayette bulunabilirler. Ancak mağaza ve marketlerde yapılan alışverişle ilgili borç ve tahsilat bilgilendirmesi bunun dışındadır." ifadelerini kullandı.

Kredi masraflarıyla ilgili de ciddi şikayetlerin geldiğini söyleyen Yılmaz, "Yeni yönetmelikle tüketiciden kredi kapsamında 'kredi tahsis ücreti' adı altında binde 5 masrafın dışında ücret alınamayacaktır. Taşınmaz mallarda ekspertiz ve ipotek adına yapılan işlemlerde üçüncü şahıslara fatura edilmedikçe yine hiçbir şekilde masraf alınamaz. Tüketici kredi çektiği zaman tüketici adına açılan hesaplardan hesap işletim ücreti alınamaz. Tüketiciden ek hesap üzerinden hesap işletim ücreti alınamaz. Kredi bittikten sonra ise bu hesap otomatik olarak kapatılır." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA