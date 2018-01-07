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Bunu Yapan Yandı! Bakanlık Açıkladı 'Cezası 78 Bin TL'

Orman ve Sy İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son zamanlarda artan kaçak avlanmayla ilgili çarpıcı bir cezayı açıkladı. Bakan Eroğlu, Endemik bir tür olan Anadolu Yaban Koyunlarının koruma altında tutulduğunu, bu hayvanları avlayanlara ciddi cezalar verildiğini söyledi.

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Bunu Yapan Yandı! Bakanlık Açıkladı 'Cezası 78 Bin TL'

Orman ve Sy İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son zamanlarda artan kaçak avlanmayla ilgili çarpıcı bir cezayı açıkladı. Bakan Eroğlu, Endemik bir tür olan Anadolu Yaban Koyunlarının koruma altında tutulduğunu, bu hayvanları avlayanlara ciddi cezalar verildiğini söyledi.

07 Ocak 2018 Pazar 18:55
Bunu Yapan Yandı! Bakanlık Açıkladı 'Cezası 78 Bin TL'

Bunu Yapan Yandı! Bakanlık Açıkladı 'Cezası 78 Bin TL'

Orman ve Sy İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son zamanlarda artan kaçak avlanmayla ilgili çarpıcı bir cezayı açıkladı. Bakan Eroğlu, Endemik bir tür olan Anadolu Yaban Koyunlarının koruma altında tutulduğunu, bu hayvanları avlayanlara ciddi cezalar verildiğini söyledi. Ülkemizdeki Anadolu Yaban koyunlarının son kaldığı yer olan Konya Bozdaği'da 3 bin 500 hektarlık üretme merkezinde 2017 verilerine göre 550 yaban koyunu bulunuyor. Burada üretilen yaban koyunları, uygun alanlar seçilerek tabiata bırakılıyor ve türün devamı sağlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, bu hayvanları avlayanlara 78 bin TL para cezası kesileceğini söyledi. 

ANADOLU YABAN KOYUNU

Evcil koyunların atası olarak bilinen Türkiye'ye özgü bir türdür. Dişiler 80-90 cm. boyunda, 35-50 kg. ağırlığında, erkekler ise 105-140 cm boyunda ve 45-75 kg. ağırlığında olabilir. Ortalama yaşam süreleri 15-18 yıldır. Dişiler boynuzsuzdur. Erkeklerin iki yana doğru açılan ve yaşlandıkça uzayan boynuzları vardır. Yazın sarımsı kahverengi olan postları kışın koyulaşır, ayak bileklerindeki ve sağrısındaki beyaz lekeler belirginleşir. Anadolu Yaban Koyunu`nun tipik yaşama ortamı, bozkırla ormanın birbirine yaklaştığı, kurak ve yumuşak hatlı tepelerdir. Otlar, baklagiller ve yer altından kazarak çıkardıkları yumrularla beslenirler. 1966`da sayıları 100'ün altına düşünce, son görüldükleri yer olan Konya Bozdağ'da, 42 bin hektarlık bir alan Bozdağ Yabankoyunu Koruma ve Üretme Sahası ilan edilerek koruma altına alınmışlardır.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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