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Bunu Yapan Yandı! 150 Bin Kişi Mağdur Oldu

Devre Mülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan, Türkiye'nin bir çok yerinde devre mülk mağdurları olduğunu, özellikle sürecin 'Tatil kazandınız' mesajıyla başladığını söyledi.

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Bunu Yapan Yandı! 150 Bin Kişi Mağdur Oldu

Devre Mülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan, Türkiye'nin bir çok yerinde devre mülk mağdurları olduğunu, özellikle sürecin 'Tatil kazandınız' mesajıyla başladığını söyledi.

03 Haziran 2018 Pazar 16:15
Bunu Yapan Yandı! 150 Bin Kişi Mağdur Oldu

Devre Mülk ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Veysel Saltan, Türkiye'nin bir çok yerinde devre mülk mağdurları olduğunu, özellikle sürecin 'Tatil kazandınız' mesajıyla başladığını söyledi.

Saltan, Türkiye genelinde 150 bin mağdurun bulunduğunu belirterek, "60 bin kişinin tapusu var. İcralık olanlar var, senetli, sözleşmeli olanlar var. Hiç ödemeyenler de var. Dernek olarak son 2 ay içinde 200 vatandaşı kurtardık. Verilen sözlerin yerine bambaşka durumla karşılaşılıyor. Son dönemlerde birçok mağdur oluştu. Her bedava denilene kanmasın vatandaşlar. İnternette, ilçelerde benzin istasyonlarında kurulan stantlarda form doldurtarak, insanları tatil kazandınız diye davet ederek adeta hipnoz ediyorlar ve sözleşme imzalatıyorlar." ifadelerini kullandı.  Devre Mülk Mağdurlarından Hülya Kurt isimli vatandaş kendisine bir öğprenci tarafından devre mülk formu doldurulduğunu bundan sonraki süreci şu şekilde anlattı : "Bizi gece yarısından sonra saat 01.30'a kadar orada tuttular.

Biz sözlerine inandık. 'Yerinizi bir yıl sonra biz kar amaçlı satacağız' dediler. 3 yıl oldu, halen satış yok. Bize bunları 4 1, 2 1 diye söylediler. Bu rakamları oda sayısı sanıyorduk. Meğerse bu kişi sayısıymış. 4 1 kişilik büyük oda aldım ama benim haberim olmadan 2 1 kişilik küçük oda vermişler. Aradaki farkı da ödemediler. Bir otel zinciriyle anlaşıldığı için sözleşme imzalaması halinde tek tapuya geçebileceğini vadettiler. Söz konusu otelle anlaşmaları olmadığını sonradan öğrendik. Ben rahatsızım tatile gidemiyorum. Kar amaçlı satış yapacağımızı söyleyerek sattılar ama maalesef yeri de almıyorlar, kiraya da veremiyoruz. 'Aylık 3 bin lira kira gelecek, siz kullanmasanız da' dediler. O da yok. Devre mülk için 60 bin lira ödedim karşılığını göremedim.Mağduruz. Elimizde sözleşmeler var. Konuyla ilgili hukuki süreç başlattım, dava açtım. Devre mülk almayı planlayanlar adım atmadan önce çok düşünsünler." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.06.2018 16:24
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150 Bin Mağdur150 Bin Kişi Mağdur Oldu
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