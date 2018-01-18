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Bülent Ersoy Bindiği Uçağı Birbirine Kattı: Sebebi ise Hayret Verici

Bülent Ersoy, önceki akşam bindiği uçakta yanına kimsenin oturmasını istemeyince ortalık karıştı. Uçak bu tartışma nedeniyle 30 dakika gecikmeli olarak kalktı.

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Bülent Ersoy Bindiği Uçağı Birbirine Kattı: Sebebi ise Hayret Verici

Bülent Ersoy, önceki akşam bindiği uçakta yanına kimsenin oturmasını istemeyince ortalık karıştı. Uçak bu tartışma nedeniyle 30 dakika gecikmeli olarak kalktı.

18 Ocak 2018 Perşembe 16:46
Bülent Ersoy Bindiği Uçağı Birbirine Kattı: Sebebi ise Hayret Verici

Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, yine bir tartışma ile gündeme geldi. 

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam İzmir’den İstanbul’a doğru hareket etmekte olan Türk Hava Yollarına ait 20:00 uçağında koltuk kavgası çıkardı. Business kısımında oturan Bülent Ersoy, yanında kimseyi oturtmak istemeyince uçak 30 dakika rötarlı olarak kalkış yaptı. Business koltukta oturmakta olan Bülent Ersoy, yanında oturan diğer yolcuyu istemeyince bir anda sesini yükseltti ve “Ben yanımda kimseyi istemiyorum” diyerek uçağı birbirine katmaya başladı. Daha sonra gelen görevliye de “Ben yanımda kimseyi istemiyorum” diyerek tepkisini dile getiren ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a görevlilerin cevabı ise “Madem kimseyi istemiyordunuz, yanınızdaki koltukları da satın alsaydınız” şeklinde oldu.

Yaklaşık yarım saat süren bu tartışma sonrası Bülent Ersoy'un bu tutumuna boyun eğen havayolu şirketi görevlileri Bülent Ersoy'un yanında oturan yolcuyu başka bir koltukta oturmaya ikna edince uçak 30 dakika gecikmeli de olsa İstanbul’a doğru hareket etti. Aynı uçakta fuardan dönen ve İstanbul'a seyahat eden manken Çağla Şikel ile Özge Ulusoy gibi ünlü isimler de bu yaşananları hayretler içinde izledi.

THY’nin Antalya-İstanbul seferi sırasında emniyet kemerini bağlamamakta direnip uçuşu geciktiren Bülent Ersoy yüzünden uçağın pilotu kalkışı gerçekleştirmemiş ve terminale dönmüştü.

2015 yılında gerçekleşen bu olayın sonrasında Ersoy’a “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan dava açılmıştı. Bülent Ersoy, 2016 yılının Nisan ayında gerçekleşen dava sonrasında beraat etti.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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