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Bülent Arınç: 25 Haziran'da İkinci Bayramı Kutlayacağız

AK Parti'li Bülent Arınç , Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından tarihi Bedesten Meydanı'nda düzenlenen Vakit Sahur vakti isimli sahur programına katıldı.

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Bülent Arınç: 25 Haziran'da İkinci Bayramı Kutlayacağız

AK Parti'li Bülent Arınç , Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından tarihi Bedesten Meydanı'nda düzenlenen Vakit Sahur vakti isimli sahur programına katıldı.

03 Haziran 2018 Pazar 09:39
Bülent Arınç: 25 Haziran'da İkinci Bayramı Kutlayacağız

AK Parti'li Bülent Arınç , Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından tarihi Bedesten Meydanı'nda düzenlenen Vakit Sahur vakti isimli sahur programına katıldı ve burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bülent Arınç, "Adalet ve Kalkınma Partimiz Cumhurbaşkanlığı seçimimizde de Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan aday gösterdi. Allah kısmet ederse gönülden inanıyoruz ki 24 Haziran'da tekrar sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ikinci defa seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Bir diğer taraftan da milletvekili seçimine katılıyoruz. Cumhur ittifakı adı altında Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partimiz bu seçimlere birlikte katılıyor. Oy pusulasında oy ittifakını göreceksiniz. Partilere ayrılan sütunları göreceksiniz. Oylarımızı kullanacağız ve bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde büyük bir ekseriyetle çoğunluğu kazanmış olacağız.Milletvekili adaylarımız büyük bir gayretle hazırlanıyorlar. İlçe, köy ve kasabalarımızı ziyaret ediyorlar. Bu seçimlerin önemini anlatıyorlar ve inşallah Manisa geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de en büyük başarıyı yakalamış olsun. Cumhurbaşkanlığı seçimini de büyük bir oy farkı ile Cumhur ittifakında da milletvekili seçimlerinde de milletvekillerin çok büyük çoğunluğunu alarak Allah'ın izniyle başarıyla çıksın.

Elbette 1,5 sene öne alınan bu seçimin değeri birkaç misli daha artıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve dışarıdaki şartlar Türkiye'de güçlü bir Cumhurbaşkanına ve parlamentoya ihtiyaç gösteriyor. Biz de adaylarımızı tespit ettik. Hemen hemen hepsi burada herkes kendi seçim bölgesinde büyük bir gayretle hazırlanıyor.Buradan çıkacak güzel duygularla önümüzdeki süreçte öncelikle ramazan bayramını hep birlikte idrak edeceğiz.

24 Haziran tarihinde de ikinci bayramı hep birlikte yaşayacak ve bir kere daha bundan önce 12 seçimde nasıl sonuç alınmışsa 13. seçimde de aynı sonucu hep birlikte yaşayacağız. İzmir ve Manisa arasında bir Sabuncubeli vardı. İnşallah 11 Haziran günü Sabuncubeli tünelini açarak, Evliya Çelebinin dediği korkunç Sabuncubeli'ni de aşıp İzmir-Manisa arasındaki dostluğu ve kardeşliği daha büyüteceğiz." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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