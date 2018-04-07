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Bugün Sona Eriyor: Artık O Mesajları Gönderemeyecekler

Son dakika haberi: 2016 yılı 7 Nisan tarihinde kabul edilen kanunun uyum süresi bugün sona eriyor. Artık telefonunuza sizden izinsiz mesaj yollama olmayacak.

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Bugün Sona Eriyor: Artık O Mesajları Gönderemeyecekler

Son dakika haberi: 2016 yılı 7 Nisan tarihinde kabul edilen kanunun uyum süresi bugün sona eriyor. Artık telefonunuza sizden izinsiz mesaj yollama olmayacak.

07 Nisan 2018 Cumartesi 10:12
Bugün Sona Eriyor: Artık O Mesajları Gönderemeyecekler

Kişisel verilerin korunması için 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda işletmelere tanınan iki yıllık uyum süreci bugün doluyor.

7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verileri kanuna uyumlu hale getirmeye çalışan işletmelerin de 7 Nisan 2018 tarihi itibarıyle bu süreci tamamlamış olmaları gerekiyor.

İZİN İSTENİYOR

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın kaleme aldığı haberine göre, bu kapsamda son gün telaşına giren çoğu perakende, mağazacılık, giyim, akaryakıt, ulaşım gibi sektörlerden doğrudan müşteri bilgisi tutan firmalar, kullanıcılarını SMS yağmuruna tuttu. Üyelik sözleşme ve koşullarını yenileyen işletmeler, müşteri ve üyelerinden yasal izinleri alabilmek için SMS  gönderiyor. Firmalar gönderdikleri bu mesajlar ile onay almak için linkleri müşterileri ile paylaşıyor.

Linklerde yeni üyelik sözleşmeleri ve bunun "kabul" edilebildiği onay seçenekleri yer alıyor. Kullanıcılar buna olumlu cevap vermezse, işletmenin müşterisine ait verileri silmesi ve üyeliğini/ aboneliğini sonlandırması gerekiyor. Bu durumda üyelik sona erdirildiği için kullanıcının sepeti, puanları vs. tüm bilgiler siliniyor.

CEZA GELECEK

2016 yılında yürürlüğe giren bu kanun kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi esnasında ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmalar hakkında 5 bin ile 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi. İdari para cezaları ise 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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