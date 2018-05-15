Bugün Açıklandı! Onlar da Polis Olabilecek!

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne atamaları gerçekleşen 750 bekçiden, eğitimi tamamlanan 318'i, Bornova'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yemin etti.

Törende konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 15 Nisan'da göreve başlayan bekçilerin 3 haftalık süreçte 10dan fazla terörist yakaladığını, bekçilerin görevlerini layıkıyla yaptıklarını, ayrıca başarılı bekçilerin polis kadrosuna geçirileceğini söyledi. Aşkın, "İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik. Bizlere çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasından memnun olup olmadığımızı sordular ve onlara çok memnun olduğumuzu, uygulamaya sayının artarak devam edilmesini beklediğimizi söyledik. Sizlere bir de müjdem olsun, bekçilerin yani sizlerin gelişimini izleyeceğiz, durumlarınızı takip edeceğiz. Görevinde başarılı olup sivrilenleri polis kadrosuna alacağız. Mevzuatta herhangi bir sıkıntı yok, İçişleri Bakanlığı da konuya oldukça sıcak baktı" dedi.

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