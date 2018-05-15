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Bugün Açıklandı! Onlar da Polis Olabilecek!

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'dan binlerce kişiyi sevindirecek önemli açıklamalar. Artık onlar da polis olabilecekler...

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Bugün Açıklandı! Onlar da Polis Olabilecek!

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'dan binlerce kişiyi sevindirecek önemli açıklamalar. Artık onlar da polis olabilecekler...

15 Mayıs 2018 Salı 21:52
Bugün Açıklandı! Onlar da Polis Olabilecek!

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne atamaları gerçekleşen 750 bekçiden, eğitimi tamamlanan 318'i, Bornova'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yemin etti.

Törende konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 15 Nisan'da göreve başlayan bekçilerin 3 haftalık süreçte 10dan fazla terörist yakaladığını, bekçilerin görevlerini layıkıyla yaptıklarını, ayrıca başarılı bekçilerin polis kadrosuna geçirileceğini söyledi.  Aşkın, "İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik. Bizlere çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasından memnun olup olmadığımızı sordular ve onlara çok memnun olduğumuzu, uygulamaya sayının artarak devam edilmesini beklediğimizi söyledik. Sizlere bir de müjdem olsun, bekçilerin yani sizlerin gelişimini izleyeceğiz, durumlarınızı takip edeceğiz. Görevinde başarılı olup sivrilenleri polis kadrosuna alacağız. Mevzuatta herhangi bir sıkıntı yok, İçişleri Bakanlığı da konuya oldukça sıcak baktı" dedi.

KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ SAYFANIN ALTINDA BULUNAN YORUM KISMI VASITASIYLA BİZLERLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

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Komiser 2 saat önce

Boşverin bekci olarak kalin.Tayin derdiniz olmaz memleketinizde kalırsınız.Gecmisteki bekçiler polis olmak istemiyordu.

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Abdullah 2 saat önce

Bekçi alımında yaş konusunda esnetilme yapılsın

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Hakan 2 saat önce

İyi yerinde bı karar olmuş ama hala yeni bekçi alımlarıyla ilgili bir adım atilmadi bekliyoruz nezamn başvurular basliyck

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mehmet 1 saat önce

O zaman tyt kpss den Polis alımı olmasın yazık valla adam 4 yıllık okuyor atanamiyor bekciler ilk okul mezunu ayda ne kadar maas aliyor

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Eda 1 saat önce

Ya bi kadın alım yapın bu yıl istiyoruz

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murat 1 saat önce

Güney doğuda askerlik yaptım çeyrek akılla teskereye geldim üniversite mezunuyum kpss 'girdim bir temizlikçi bile olamadım yazık değil mi vatanı için doğularda dağlarda çanını ortaya koyanlara perişan olduk kimse iş vermiyor pisikopat sanıyor bizi 39 yaşıma geldim halen aklımda çıkmıyor askerlik anılarım harcadınız bizi yaş sınırı diye saçma şeylerle ayrımcılık yapıp mağdur ettiniz bizi yazıklar olsun

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Mehmet 52 dakika önce

Yaş sınırı kaldırılmalı bekçiler de

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irem 46 dakika önce

Biz boşuna sınava giriyoruz emekler boşa ne ala memleket

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