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Bugün Açıklama Geldi! İttifak Sona Erdi

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Millet İttifakının sona erdiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aytun Çıray, bir gazetecinin millet İttifakının yerel seçimlerde de geçerli olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt verdi.

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Bugün Açıklama Geldi! İttifak Sona Erdi

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Millet İttifakının sona erdiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aytun Çıray, bir gazetecinin millet İttifakının yerel seçimlerde de geçerli olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt verdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:25
Bugün Açıklama Geldi! İttifak Sona Erdi

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Millet İttifakının sona erdiğini açıkladı. İYİ Parti Genel Merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aytun Çıray, bir gazetecinin millet İttifakının yerel seçimlerde de geçerli olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi. Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim iş birliği, ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek, Türk milletiyle paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim." dedi.

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